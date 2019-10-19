هذه هي القناة الوحيدة الناقلة لمواجهة الخضر أمام المغرب

سيكون بمقدور الجماهير الجزائرية مُتابعة مُباراة الإياب بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره المغربي، مجانا، اليوم السبت في إطار تصفيات الشان.

وستبث قناة الرياضية المغربية المواجهة والتي يستقبلها الجزائريون بسهولة، على مُستوى جميع الأقمار الصناعية.

يُذكر بأن المواجهة ستكون حاسمة بين الخضر وأسود الأطلس، من أجل ضمان التواجد في كأس إفريقيا القادمة في الكاميرون.

يُشار بأن لقاء الذهاب إنتهى بالتعادل السلبي صفر في كل شبكة في البُليدة، مما يجعل حظوظ كلا الطرفين مُتساوية للتأهل.

الرياضية نيل سات (11514 V 27500)

الرياضية هوتبيرد13e (10873 V 27500)