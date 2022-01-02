هذه هي القنوات التي ستبثّ مباريات الخضر في كأس إفريقيا مجّانا

يستعد الجمهور الجزائري لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا. في نسختها الـ 33 . بداية من 9 جانفي المقبل إلى غاية 6 من شهر فيفري.

كما ستكون الفرصة مواتية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني الي يسعى للفوز بالتاج الإفريقي للمرة الثانية على التوالي.

في حين يبدو أن هذه القنوات تسعى لجلب عدد كبير من المشاهدين. بالنظر إلى الظروف الغير عادية لـ “الكان” هذه المرة بالنظر إلى مجريات فيروس كورونا.

كما أعلنت عدد من القنوات العربية والإفريقية عن نقل المواجهات بشكل مجاني. أبرزها قناة RTI 1 الإيفوارية التي يمكن البحث عنها عبر القمر الصناعي بدر 26E من خلال تردد 11996. في حين معدل الترميز H 27500.

إلى جانب قناة RTB TV البوركينية التي يمكن الحصول عليها من خلال البحث عبر القمر الصناعي يوتلسات 9E. من خلال كتابة تردد 11900، ومعدل الترميز H 27500.

و قناة تيلي شاد التي تبث على القمر الصناعي نايل سات. من خلال البحث بتردد 12015 ومعدل الترميز 27500. وقناة فوكس سبورت التي يمكن البحث عنها من خلال تردد 12248. ومعدل الترميز 27500 عبر القمر الصناعي نايل سات.

كما أن التلفزيون العمومي الجزائري سينقل عدد من مباريات الكان إلى جانب لقاءات الكتيبة الوطنية بشكل رسمي.

طالع أيضا:

وواصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي تدريباتهم أمس بمركب العقلة بالعاصمة القطرية الدوحة. بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة السبت بين الخضر ومنتخب غامبيا.

كما إلتحق بتدريبات اليوم العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة بفيروس كورونا على غرار بن عيادة، توقاي. ويوسف بلايلي، فيما واصل اللاعب سفيان فيغولي الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

في حين كشف الناطق الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود للنهار أن إصابة سفيان فيغولي لا تدعو للقلق. وأنه يخضع لفترة نقاهم بمركز أسبيتار بالدوحة.