هذه هي القنوات التي ستبث لقاء الخضر أمام فرنسا

الرياضة
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هذه هي القنوات التي ستبث لقاء الخضر أمام فرنسا
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون الجمهور الجزائري، على موعد ساخن، عشية اليوم الأربعاء، بمناسبة المواجهة المُنتظرة بين الخضر وفرنسا، في أول مُباريات الدور الرئيسي للمونديال.

وسيتمكن مُحبو زملاء مسعود بركوس، من مُتابعة اللقاء على المُباشر بشكل مجاني، على التلفزيون الجزائري “الأرضية”.

كما ستقوم “بي إن سبورتس” في نسختها الفرنسية، ببث المواجهة بتقنية “HD”، على القمر الإصطناعي “أسترا”.

ويمتلك الجزائريون خيارا آخرا، لمُتابعة القمة مجانا، من خلال قنوات “أون سبورتس” المصرية وبتقنية عالية الجودة.

ونُشير في نهاية المطاف، الى أن قنوات “أورسبور” البولندية، ستنقل المُباراة أيضا على قمر “أسترا” دائما.


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