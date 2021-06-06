هذه هي القنوات الناقلة للودية بين الخضر ومالي

ستكون المواجهة الودية التي ستجمع بين الخضر ونظيره المالي، سهرة اليوم الأحد، منقولة على ثلاث قنوات للتلفزيون الجزائري العمومي، وذلك على الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.

وسيُتابع مُحبوا أبطال إفريقيا، زملاء رياض محرز، على كل من القناة الأولى “الأرضية“، إضافة للقناة الرابعة “الأمازيغية”، وكنال ألجيري، في موعد مهم بالنسبة لمُحاربي الصحراء، من أجل مُعادلة الرقم القياسي لكوت ديفوار بـ26 مُباراة دون هزيمة على التوالي.

وسيدخل أشبال جمال بلماضي أمام “النسور”، بتعداد شبه مُكتمل بإعتبار أن الغائب الوحيد عن التشكيلة سيكون الظهير الأيمن يوسف عطال الذي تعرض للإصابة خلال الإنتصار أمام موريتانيا برباعية مُقابل واحد.