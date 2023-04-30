هذه هي القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة والجيش الملكي

سيكون أنصار فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الأحد، على موعد مع مباراة فريقهم، ضد الجيش الملكي المغربي، في ربع نهائي كأس الكاف.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، القنوات التي ستنقل هذه المباراة المقررة انطلاقا من الثامنة ليلا.

وأوضحت إدارة الاتحاد، انه بغمكان انصارها متابعة اللقاء على المباشر على قانتي “بين سبورت HD4k، وبين سبورت ماكس hd7”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، فاز في مباراة التي جرت بالجزائر، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب الجيش الملكي.