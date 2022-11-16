هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر مالي

سيكون عشاق المنتخب الوطني على موعد مع متابعة مباراته اليوم أمام الضيف منتخب مالي بملعب ميلود هدفي بوهران. على القناة الجزائرية السادسة.

وقال مصدر “النهار”، أن اللقاء الودي أمام النسور سيجري على القناة الشبابية التي دخلت باقة القنوات الجزائرية قبل سنوات فقط.

كما ستجري المباراة بداية من الساعة الثامنة و نصف بالتوقيت المحلي.

يذكر، أن المنتخبان “الأفناك” و “النسور” فشلا في حجز تذكرة التأهل إلى المونديال الذي سينطلق قبل أيام في قطر.

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