 هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر و السويد

سيكون متابعي المنتخب الوطني على موعد مع متابعة مباراة السويد الاستعدادية لتصفيات كأس أمم إفريقيا المقبل على القناة الأرضية الجزائرية.

وكشف مصدر مقرب لـ “النهار” أن المسؤولون عن التلفزيون الحكومي سيبثون رسميا المباراة الودية على الأرضية فقط قصد السماح للجمهور الجزائري المتابعة باريحية ومجانا رغم أن اللقاء سيجري بمدينة مالمو السويدية.

وستبث المباراة على القناة الأرضية عكس المواجهة السابقة أمام منتخب مالي التي تم بثها على القناة السادسة.

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