هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الخضر أمام أوغندا بالكاميرون

ينشّط المنتخب الوطني مواجهته أمام أوغندا بملعب جابوما بعد غد ضمن تصفيات كأس امم إفريقيا المقبلة التي ستجري بكوت ديفوار.

وأعلنت عدد من القنوات عن نقل المباراة، أبرزها bein sport 4 حسبما أعلنت عن موقع “العين” الإماراتي.

كما قالت وسائل إعلام في إفريقيا أن قناة suprt sport variety 3 من جنوب إفريقيا ستنقل المباراة عبر القناة أو على القناة الإلكترونية التابعة لها.

ويسعى الناخب الوطني جمال بلماضي لقيادة لاعبيه للعودة بالنقاط الثلاث. خاصة وان الفرصة مواتية لتحقيق ذلك، خاصة بعد استقدام نجم روما حاسم عوار.

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