هذه هي القنوات الناقلة لمباراة العودة بين الخضر والنيجر

سيكون أنصار المنتخب الوطني، على موعد مع متابعة مباراة الخضر، أمام النيجر، المقررة سهرة غد الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الخامسة.

وستكون هذه المباراة التي تدخل ضمن لقاء العودة من تصفيات كأس العالم، منقولة عبر قانتي التلفزيون العمومي الجزائري (السادسة، والأولى).

وسيدخل أشبال بلماضي، هذه المباراة، بنية العودة بالفوز، لإضافة ثلاثة نقاط أخرى إلى رصيدهم، والحفاظ على سلسلة نتائجهم الايجابية.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت المنتخب الوطني، بالنيجر، على أرضية ملعب “مصطفى تشاكر”، انتهت بفوز عريض للخضر بنتيجة (6-1).

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