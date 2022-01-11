هذه هي القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الجزائر وسيراليون

يستهل المنتخب الوطني مبارياته اليوم أمام منتخب سيراليون في إطار مباريات المجموعة الخامسة من البطولة الإفريقية بالكاميرون.

وستكون الجماهير الجزائرية على موعد مع متابعة ما سيفعله النجم رياض محرز وزملائه بملعب “جابوما” بعدد من القنوات أبرزها “بي أن سبورت 1” على النيلسات و “بي ان سبورتس ماكس”1 و 2.

كما سينقل التلفزيون العمومي المباراة عبر قناة “الأرضية” و”السادسة”.

يذكر، أن المباراة ستجري بداية من الثانية زوالا بالتوقيت المحلي.