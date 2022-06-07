هذه هي القنوات الناقلة لمواجهة الخضر أمام تنزانيا !

يواجه المُنتخب الوطني الجزائري غدا الأربعاء مُنتخب تنزانيا بملعب “بنجامين مكابا الوطني” بالعاصمة التنزانية “دار السلام”.

وذلك بداية من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر في الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

كما تُنقل المواجهة رسميا على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري العمومي وقناة “بيين سبورتس 3” الناطقة بالعربية.

إضافة إلى “بيين سبورتس 1” الناطقة باللغة الفرنسية مايسمح للجمهور الجزائري بمُتابعة اللقاء.