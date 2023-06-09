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الرياضة

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي رابطة الأبطال بين مانشستر سيتي وإنتر

بقلم عزيز طالبي
هذه هي القنوات الناقلة لنهائي رابطة الأبطال بين مانشستر سيتي وإنتر
القنوات
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تم الكشف عن القنوات الناقلة لنهائي رابطة أبطال أوروبا الذي سيجمع بين مانشستر سيتي و إنتر ميلان غدا السبت.

وستجري المباراة النهائية المرتقب أن تكون مثيرة للغاية بين المدرسة البريطانية والإيطالية بملعب “أتاتورك” بالعاصمة التركية اسطنبول.

وكشفت قناة بيان سبورت القطرية عن نقل الحدث الكروي عبر قنواته، حيث سيكون المعلّق التونسي عصام الشوالي سيعلّق على المباراة بالقناة الأولى 1 و الرابعة 4 PREMIUM  الذي سيعلّق عليها المعلّق حسن العيدروس.

كما ستنقل قناة ZDF الألمانية الحدث إلى جانب CBC SPORT HD و TV PLAY SPORTS.

وستنقل القناة البلجيكية المفتوحة الحدث بشكل مجاني CLUB RTL HD BELGIUM إلى جانب TV B1 البلوندية التي ستنقل المباراة مجانا هي الأخرى.

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رابط دائم : https://nhar.tv/6g40V
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