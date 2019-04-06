هذه هي القيمة السوقية للاعبي الدوري الجزائري بـ”الأورو”!

إحتل الدوري الجزائري، المركز الخامس في ترتيب أغلى البطولات في القارة الإفريقية، وفقا لتقرير أعده موقع “ترانسفر ماركت” العالمي.

ووصلت القيمة المالية للاعبين الناشطين في الدوري المحلي، لـ89 مليون أورو، بعيدة كل البعد عن الجيران الغرب والشرق، “المغرب” و”تونس”.

وإحتل المصريون الصدارة بـ159.28 مليون أورو، ووصلت قيمة المغاربة لـ148.75 مليون أورو، وتجاوز اللاعبون “التوانسة” مبلغ 89.79 مليون أورو.

وتُظهر هذه الأرقام، بأن “نجوم” دوري “موبيليس” للمُحترفين، يبقون هم الأضعف في شمال إفريقيا.

ومن المُفترض أن ترتفع أسهم “لاعبينا” في الفترة القادمة، خاصة وأن العديد من الأسماء مُرشحة للإحتراف أوروبيا الموسم القادم.