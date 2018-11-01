هذه هي الكتب التي يفضلها الجزائريون

إختلفت آراء الجزائريين حول الكتب التي يفضلون إقتنائها ومطالعتها وكلٌ حسب ميوله وهوايته.

وحسب الجولة الإستطلاعية التي قامت بها “النهار” بأجنحة الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2018″، تباينت الآراء والأفكار.

حيث يبحث العديد من المواطنين بالدرجة الأولى على الكتب الدينية، وكتب التاريخ والقصص.

فيما تبحث فئة الشباب والطلبة على الكتب العلمية التي تخدم تخصصهم الدراسي، بالإضافة إلى روايات الحب والطب والقانون.

أما النساء فتبحثن عن كتب الطبخ والقراءة والتعلم، وكتب أخرى لتعليم تربية الأطفال.

أما الأطفال فيبحثون عن القصص والحكايات والكتب المدرسية.

من جهته أرجح بعض المواطنون، أن أسعار الكتب مرتفعة وليست في متناول جميع طبقات المجتمع.

لذا يضطر العديد من المواطنين إلى قراءة الكتب من الأنترنيت لأن أسعارها باهضة.