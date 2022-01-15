 هذه هي المؤسسات الجامعية المعنية بفتح مسابقة “الدكتوراه”

52 جامعة.. 6 مراكز جامعية و 20 مدرسة عليا

فتح أرضية “بروغرس” للراغبين في المشاركة في مسابقة التكوين في الطور الثالث “دكتوراه” بداية من اليوم

تقليص عدد المناصب بنسبة 30 من المئة مقارنة بالسنة الماضي

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة “الدكتوراه” للموسم الجامعي 2021 – 2022، وتتمثل في 52 جامعة و 6 مراكز جامعية و 20 مدرسة علي .

وأكدت الوزارة بأن عدد المناصب تكون حسب طاقة استيعاب كل مؤسسة جامعية، مشيرة إلى ضرورة احترام الأولويات فيما يخص عدد المناصب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه تم تقليص عدد المناصب إلى أكثر من 30 من المئة مقارنة بالسنة الماضية، وهذا بسبب وجود عدد كبير من الطلبة لم يتمكنوا من مناقشة أطروحات “الدكتوراه”.

وبالتفصيل، فإن الجامعات المعنية بالمسابقة تتمثل في جامعة الجزائر 1 و2 و3، جامعة الجلفة، جامعة العلوم والتكنولوجيا في باب الزوار، جامعة تيزي وزو، جامعة البويرة، جامعة البليدة 1 و2، جامعة الأغواط، جامعة بجاية، جامعة المدية، جامعة بومرداس، جامعة خميس مليانة، جامعة غرداية، جامعة تمنراست، جامعة قسنطينة 1 و 2، جامعة العلوم الإسلامية قسنطينة، جامعة باتنة 1 و2، جامعة بسكرة، جامعة سطيف 1 و 2، جامعة عنابة وجامعة سكيكدة.

بالإضافة إلى جامعة جيجل، جامعة تبسة، جامعة أم البواقي، جامعة ورڤلة، جامعة الطارف، جامعة الوادي، جامعة خنشلة، جامعة سوق أهراس، جامعة المسيلة، جامعة برج بوعريريج، جامعة ڤالمة، جامعة تيسمسيلت، جامعة سيدي بلعباس، جامعة تيارت، جامعة تلمسان، جامعة أدرار، جامعة الشلف، جامعة بشار، جامعة مستغانم، جامعة وهران 1 و 2، جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران، جامعة غليزان، جامعة سعيدة، وجامعة عين تيموشنت.

وبالنسبة للمراكز الجامعية، فتتمثل في المركز الجامعي بآفلو، المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي بريكة، المركز الجامعي بميلة، المركز الجامعي بالنعامة، المركز الجامعي في البيّض والمركز الجامعي بمغنية.

وبالنسبة للمدارس الوطنية، فتتمثل في المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة العليا للمناجمنت، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، المدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المدرسة العليا للتجارة، المدرسة الوطنية العليا للفلاح، المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل والمدرسة الوطنية العليا للبيطرة.

بالإضافة إلى المدرسة العليا للأساتذة في بوزريعة، المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، المدرسة العليا للأساتذة في قسنطينة، المدرسة العليا للإعلام الآلي في بجاية، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة، المدرسة العليا للتعليم التكنولوجي بسكيكدة، المدرسة الوطنية متعددة التقنيات في وهران والمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس.

للتذكير، ومن خلال الرزنامة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسيتم فتح الأرضية الرقمية “بروغرس” للراغبين في المشاركة في مسابقة التكوين في الطور الثالث “دكتوراه” في الفترة من 16 حتى 27 جانفي‪.

وحددت الوزارة حسب ذات الرزنامة، الفترة من 30 جانفي إلى 04 فيفري، لمراقبة مطابقة ملفات المترشحين على مستوى مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين في ما بعد التدرج عبر “بروغرس”، أما عملية دراسة الملفات من قبل لجنة التكوين في “الدكتوراه”، فستتم من 5 حتى 9 فيفيري، ليتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين عبر المنصة يوم 10 فيفري‪.

ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على القبول، إيداع الطعون عبر “بروغرس” في الفترة من 09 إلى 10 فيفري، التي ستدرس في الفترة من 11 حتى 13 من نفس الشهر، ليعلن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة يوم 14 فيفري، لتجرى المسابقة عبر المؤسسات المعنية في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس‪.

وطلبت الوزارة من المؤسسات المعنية بـ”الدكتوراه”، إجراء المسابقة يومي السبت والخميس، مع ضرورة نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد المصادقة عليها من قبل الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجراء المسابقة، ويتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر “بروغرس”، وهذا خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج.