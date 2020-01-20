هذه هي المحامية المصرية التي يحتفي بها غوغل

يحتفي موقع غوغل، أكبر محركات البحث على الأنترنيت، اليوم الإثنين، بالمحامية المصرية، مفيدة عبد الرحمن.

وحسب موقع “سكاي نيوز” العربية، كانت مفيدة عبد الرحمن، من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية ترافع أمام محكمة النقض في البلاد.

وكانت مفيدة، أول إمرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، وأول إمرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر.

كما أنها أول إمرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.

ويمر اليوم الإثنين، 106 عام، على ولادة المحامية الراحلة.

وولدت مفيدة عام 1914 وإلتحقت بمدرسة داخلية للبنات، وهي في سن الخامسة.

وحصلت مفيدة على بكالوريوس الحقوق في 1939، وحققت شهرة كبيرة بعد أول قضية تولتها، وترافعت بها وكانت قضية قتل غير متعمد واستطاعت الفوز بها.

وكانت مفيدة وهي أم لـ9 أبناء، ناشطة اجتماعيا وبرلمانيا، وهي أول إمراة مصرية تستمر في عضوية البرلمان طوال 17 عاما.

وشاركت مفيدة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وساهمت في وضع قوانين تنظم مسائل الأسرة.

وتوفيت مفيدة عبد الرحمن، في 3 سبتمبر 2003، عن عمر ناهز 88 عاما.