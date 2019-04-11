هذه هي المراكز الـ10 لرفع البصمة الحيوية للحجاج والمعتمرين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن عناوين المراكز الـ 10 لأخذ البصمة الحيوية، وذلك بالنسبة للحجاج والمعتمرين.

ونشر الديوان هذا الإعلان على صفحته الرسمية عبر الفايسبوك، حيث تتمثل في كل من ولايات العاصمة بالمنطقة الصناعية، العمارة833مجموعة4 الشراقة.

غرداية: شارع أول نوفمبر، بني يزقن.

قسنطينة: شارع 1، بركات لخضر، المنظر الجميل.

الوادي: شارع 11 ديسمبر 1960 – ڤمار.

الجلفة: ساحة المحطة ، الطريق الوطني الأول.

أدرار: شارع 20 أوت 1955.

تمنراست: شارع الوئــــام ، 11000.

وهران: شارع العثمانية (مارافال سابقا) ، الزاوية س (c).

سعيدة: حي 144 سكن ترقوي ، حي السلام 2 ، K محل 25.

باتنة: شارع الإخوة خزار، مركز تجاري “أمير ماركت”، 742 مسكن.