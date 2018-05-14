هذه هي المزارع النموذجية المعنية بالشراكة “العمومية-الخاصة”

كشفت وزارة الفلاحة عن المزارع النموذجية المعنية بالشراكة “عمومي- خاص”، والبالغ عددها 38 مزرعة نموذجية بـ 18 ولاية.

الإعلان الوطني والدولي جاء لفتح المجال للمستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب، وذلك في إطار تنفيذ الشراكة قطاع عام-خاص.

وأشارت وزارة الفلاحة في بيان لها، إلى أنّ الشركة المشتركة التي سيتم إنشاؤها تملك حق الإمتياز.

وحسب ذات المصدر، فسيتم الإشعار بالاهتمام في مرحلتين، تتمثل الأولى في صياغة وتقديم الإشعار بالإهتمام، والثانية في العروض في حد ذاتها.

وأشار المصدر إلى أنّ المستثمرين الذين يهمهم الأمر الطبيعيين أو المعنويين بإمكانهم إرسال الإبداء بالاهتمام في أجل أقصاه 20 يوما.

وذلك إبتداءً من ظهور الإعلان في الصحافة الوطنية، إلى مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، مرفوقا بالوثائق التالية:

– شهادة تثبت المؤهلات التقنية والمهنية للمترشح.

– شهادة مقدمة من البنك تثبت مرافقتها له في مشروعه الاستثماري.