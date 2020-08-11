هذه هي المساجد المعنية بإعادة الفتح في العاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة عن قائمة الـ429 مسجد المعنية بالفتح بداية من 15 أوت الجاري.

وقال بيان لمصالح ولاية الجزائر تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا “كوفيد19”.

ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة، أنه تقرر مايلي :

يعاد فتح المساجد المتواجدة على مستوى إقليم ولاية الجزائر التي تساوي أو تفوق طاقة إستعابها ألف “1000” مصلي، إبتداءا من تاريخ 15 أوت 2020، وفق شروط وتدابير صحية وقائية، عدد المساجد المعنية بالفتح هو 429 مسجد.

عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد إلى غاية إشعار أخر، وتفتح المساجد حصريا لصلوات الظهر، العصر، المغرب والعشاء على مدى أيام الأسبوع.

منع دخول النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والأشخاص ذوي

الأمراض المزمنة، الإبقاء على المصلّيات والمدارس القرآنية، الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة، إلزام المصلين بوضع اللثام أو القناع الواقي قبل الدخول إلى المساجد، إلزام المصلين بإستعمال سجاداتهم الشخصية، الإلتزام بالتباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل (1.5م)، تنظيم الدخول والخروج في إتجاه واحد تفاديا لتلاقي المصلين، وضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها الـمنتظم، الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية، إخضاع المصلين إلى القياس الحراري قبل الدخول إلى المسجد.

يخول لأئمة المساجد التبليغ لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا عن أي تجاوز أو عدم إلتزام أي شخص بالشروط والتدابير الوقائية.

تقوم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمراقبة دورية للمساجد المعنية بإعادة الفتح من أجل الوقوف على مدى تطبيق الشروط والتدابير الوقائية.

إن عدم الإمتثال لهذه التدابير أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوة، سيتم الإعلان عن الغلق الفوري للمسجد المعني.