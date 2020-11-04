هذه هي المساجد المعنية بصلاة الجمعة.. وشروط إقامتها

وزارة الشؤون الدينية تصدر بيانا ساعات قبل استئناف تأدية صلاة الجمعة في المساجد

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، مساء أمس، عن شروط فتح المساجد لتأدية صلاة الجمعة، بداية من يوم غد الجمعة، بعد أشهر من الغلق بسبب تفشي وباء “كورونا”.

وحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، فإن لجنة المتابعة للفتح التدريجي للمساجد، تحت إشراف المفتشية العامة في الوزارة، قد وجّهت إرسالية توضيحية لمديري الشؤون الدينية عبر جميع الولايات، للكشف عن المساجد المعنية بالإجراء المرتقب، غدا الجمعة، إلى جانب إيضاح عدد من الإجراءات الواجب اتباعها.

وحسب البيان، فإن المساجد المسموح بإقامة صلاة الجمعة فيها، بداية من يوم غد، هي نفسها المساجد التي تمّ فتحها لاستقبال المصلين في الصلوات الخمس، قبل أسابيع، ولها قرار صدر في وقت سابق، يسمح بإقامة صلاة الجمعة فيها.

ويُفهم من هذا التفصيل، بأن المساجد بطاقة استيعاب ألف مصلي فما أكثر، هي وحدها المعنية بقرار السماح بإقامة صلاة الجمعة.

وشدّد بيان وزارة الشؤون الدينية، على وجوب الالتزام في تلك المساجد، بما ورد في بيان اللجنة الوزارية للفتوى رقم 24، والمتعلق بفتح المسجد وغلقه، ورفع الآذان ووقت الصلاة والخطبة ومدتها.

كما شدّد البيان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المصلين، ولتفادي وقوع إصابات بوباء “كورونا” بينهم.

وقال البيان إن تلك الإجراءات الوقائية تتمثل بوجه خاص، في الحرص على التباعد الجسدي، وعلى أن يكون لكل مصلٍ السجّاد الخاص به، إلى جانب وجوب ارتداء القناع الواقي، وتعقيم اليدين، وتجنب المصافحة بين المصلين، وغيرها من الإجراءات التي نصّ عليها بيان اللجنة الوزارية للفتوى، في وقت سابق.