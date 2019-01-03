هذه هي المشاريع التي سيتم استلامها خلال الثلاثي الأول من 2019 بتيسمسيلت

سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، استلام عدة مشاريع، تنموية، وصحية، وأمنية، بولاية تيسمسيلت.

وحسب موقع الولاية، فقد أجرى، اليوم الخميس، والي الولاية، صالح العفاني، زيارة عمل وتفقد ومتابعة، لمشاريع الولاية.

وقد طالب بالإسراع في إستكمال التهيئة الخارجية، لاسيما وأن المشروع، عرف نسبة متقدمة من الإنجاز، حيث يتم وضعه حيز الخدمة بعد تجهيزه .

وبمشروع إنجاز المقر الجديد لأمن الولاية، شدد الوالي على ضرورة إحترام آجال الإنجاز، حيث دعى إلى تسريع وتيرة الأشغال، لاستلام المشروع خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 .

ليتنقل فيما بعد إلى مشروع إنجاز 4000 مقعد بيداغوجي، حيث شدد على مؤسسة الإنجاز بضرورة تسليم 2000 مقعد خلال السداسي الأول، من سنة 2019، مع إطلاق أشغال التهيئة بالموازاة مع استكمال المشروع.

كما زار، مشروع إنجاز وحدة حفظ النظام العام، أين شدد على مقاولة الإنجاز، بضرورة تدعيم الورشة باليد العاملة، قصد الإسراع في وتيرة الإنجاز، لاستلام عدد من هياكل المشروع، خلال نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019 على أقصى تقدير.

ولدى معاينته لمشروع إنجاز مركز الترفيه العلمي بطريق بوقارة، ألح الوالي، على ضرورة إعادة النظر في التهيئة الخارجية لمدخل المركز .

ليعرج فيما بعد على زيارة مشروع إنجاز المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، بمنطقة الصفاح، أين وقف على مدى تقدم الأشغال.

مؤكدا على ضرورة احترام الآجال التعاقدية تحت طائلة فسخالعقد مع مقاولة الإنجاز و استبدالها وفق ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن

المشاريع السكنية هي الأخرى كانت محل زيارة متابعة، حيث وقف على مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز 800 و 1500 وحدة سكنية، بصيغة البيع بالإيجار للمرقي العقاري عدل.

حيث ألح، على ضرورة استلام 450 وحدة، نهاية شهر جانفي الجاري، قصد تسليمها إلى أصحابها.

بالاضافة لمشروع إنجاز 1050 سكن عمومي إيجاري في إطار القضاء على السكن الهش RHP بمنطقة الصفاح، ومشروع إنجاز 300 سكن عمومي إيجاري ذي طابع إجتماعي بمنطقة التوسع العمراني.

كما زار مشروع إنجاز 400 سكن عمومي إيجاري، ذي طابع إجتماعي بمنطقة التوسع العمراني.

ومشروع إنجاز 900 سكن عمومي إيجاري، ذي طابع إجتماعي، بمنطقة سيدي الهواري، بأعالي مدينة تيسمسيلت

وقد أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي قطاع السكن والبناء والتهيئة العمرانية، وكذا السلطات المحلية، بالمتابعة الميدانية اليومية لهذه المشاريع، قصد استلامها في آجال قياسية، أقل حتى من تلك المتعاقد عليها .