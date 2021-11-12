هذه هي المشكلة التي واجهتها التشكيلة الوطنية بملعب القاهرة

واجهت التشكيلة الوطنية مشكلا إداريا بملعب القاهرة الدولي خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الجيبوتي.

حيث منع محافظ اللقاء التونسي بوجلال بوصيري أعضاء من الطاقم الفني من دخول أرضية الميدان، بحجة عدم تواجد هذا الثلاثي في القائمة المعنية بالتواجد في دكة البدلاء.

وتدخل مناجير المنتخب الوطني لمين لعبدي ما بين الشوطين من أجل إق ناع محافظ اللقاء والسماح بالطاقم الفني للإلتحاق بدكة البدلاء في الشوط الثاني.