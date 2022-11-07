هذه هي المعايير الجديدة الخاصة بالتأهيل الجامعي

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على شروط وشبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ.

وتضمنت شبكة التقييم العديد من الشروط، أهمها حصول المترشح على 80 نقطة على الأقل.

ومن الشروط ، أن يثبت المترشح أقدمية مهنية محددة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “أ”.

وجاء في قائمة الشروط أيضا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر مقال في مجلة علمية مصنفة “أ+”. حيث يجب على المترشح أن يكون مؤلفا رئيسيا في المركز الثاني. أو نشر مقال في مجلة علمية مصنفة “أ” أو مقالين في مجلة علمية مصنفة “ب “. أين يجب أن يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في المركز الثاني.

كما ألزمت الوزارة للمترشح تأطير وإشراف مشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها. أو تأطير مذكرتان ماجستير ومناقشتهما، أو تأطير 4 مذكرات ماستر.

وبالنسبة للتنقيط فيتم منح 12 نقطة على الدروس، 6 نقاط على الأعمال الموجهة. و3 نقاط على الأعمال التطبيقية و30 نقطة على الدروس عبر الخط المصادق عليها من طرف الهيئات العلمية.

وبالنسبة للنشاطات البيداغوجية، فمن الضروري وجود مطبوعة دروس مصدق عليها من طرف الهيئات العلمية، وموضوعة عبر الخط. حيث يتم منح 12 نقطة لكل مطبوعة. إضافة إلى نشر مؤلفات بيداغوجية التي تنقط ب 30 نقطة. والقيام بالوصاية مصادق عليها من طرف رئيس القسم، أين يتم منح 3 نقاط.

ومن الشروط متابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة حيث يمنح للمترشح 6 نقاط. وكذا المشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والإقتصادي مصادق عليها من طرف رئيس القسم ليتحصل على 5نقاط.