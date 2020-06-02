هذه هي المقتنيات الثمينة التي تم سرقتها من منزل محرز

كشف تقارير إعلامية إنجليزية عن المقتنيات الثمينة التي تم سرقتها من منزل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز شهر أفريل الماضي.

وأكدت صحيفة دايلي مايل أن رياض محز تعرض لسرقة ثلاث ساعات ثمينة “ريشارد ميل” مرصعة بالألماس، والخامات المستعملة في السفن الفضائية بقيمة 230 ألف جنيه إيسترليني ما يعادل 5 ملايير سنتيم.

بالإضافة إلى ساعة رولكس مرصعة بالأأحجار الكريمة بقيمة 40 ألف جنيه إيسترليني ما يعادل 840 مليون سنتيم.

وساعة رولكس أخرى بقيمة 35 ألف جنيه أيسترليني بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف جنيه إيترليني نقدا ما يعادل مليار سنتيم جزائري وأكسيسوارات أخرى ثمينة.