هذه هي المنتخبات العالمية التي لم تنهزم في 2019 !

انتهى عام 2019 بالنسبة للمنتخبات، فالموعد سيكون شهر “مارس” المقبل والمنتخب الوطني حقق أفضل النتائج الممكنة.

وشارك المنتخب الجزائري في 16 مباراة عام 2019 فاز في 12 وتعادل في 4.

و2019 كان عاما مميزا أيضا لمنتخب الأوروغواي الذي لعب 13 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5.

أمام المنتخب الإيطالي فكان أحد أبرز المنتخبات التي لم تنهزم، فقد شارك في 10 مباريات فاز فيها جميعها.

منتخب “لاروخا” هو الآخر لم ينهزم في 2019، ففي 10 مباريات خاضها فاز في 8 وتعادل في مباراتين.

أما المنتخب الأخير الذي لم ينهزم في 2019 هو المنتخب البلجيكي الذي حقق الفوز في 10 مباريات لعبها هذا العام.