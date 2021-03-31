هذه هي المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا

أُسدل الستار عن تصفيات كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2021” بعد تأهل 23 منتخب للمشاركة في فعاليات الكان.

وتبقى الورقة الأخيرة بين منتخب البنين والسيراليون التي لم تلعب بسبب نتائج فحوصات كورونا لتبقى الكلمة الأخيرة للكاف.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة:

الجزائر (حامل اللقب)، بوركينافاسو، الكاميرون، الرأس الأحضر، جزر القمر، كوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا الاستوائية، غينيا، غينيا بيساو، مالاوي، مالي، المغرب، موريطانيا، نيجيريا، السنغال، السودان، تونس، زيمبابوي، البنين أو السيراليون.