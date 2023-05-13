هذه هي المنشآت الرياضية الجديدة في العاصمة

أشرف والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت، على وضع حيز الخدمة عدد من المنشآت الرياضية.

وكان الوالي، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لولاية الجزائر. على “فيسبوك” فإن الوالي، رابحي، قام بزيارة عمل وتفقد العديد من المشاريع على مستوى مختلف بلديات العاصمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رابحي، كان مرفوقا برئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، وذلك، في إطار الوقوف على مشاريع تقدم خدمات مختلفة لساكنة العاصمة.

وبخصوص المنشآت الرياضية، أوضح بيان الولاية. بأن العاصمة تعززت بالعديد من المنشآت الرياضية لترقية الرياضة وتوفير فضاءات للشباب لممارستها. كالملاعب الجوارية والقاعات المتعددة الرياضات والمسابح.

وافتتح الوالي زيارته من بلدية الجزائر الوسطى، أين تم وضع حيز الخدمة، المجمع الرياضي ”واقنوتي” بعد اعادة تأهيله، قبل التوجه نحو بلدية الأبيار، لتدشين ووضع حيز الخدمة قاعة الرياضة، آيت مسعودان

كما توجه رابحي، بعد ذلك، نحو بلدية الشراقة، أين تم وضع حيز الخدمة الملعب البلدي ببوشاوي.

ومن ثم تدشين ووضع حيز الخدمة القاعة متعددة الرياضات بحي 2400 مسكن بأولاد فايت.

كما قام الوالي رابحي، بزيارة مسبح الكاليتوس، حيث تسعى مصالح الولاية لبلوغ هدف إنجاز مسبح واحد على الأقل بكل بلدية في آفاق سنتي 2025 و2026.

وفي الأخير، نوه بيان الولاية، بأن هناك 18 مسبح في الخدمة، 13 مسبح قيد الإنجاز، و17 مسبح آخر قيد الإنطلاق.