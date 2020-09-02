هذه هي المهام الجديدة للملاحظين في امتحان البكالوريا

حددت وزارة التربية الوطنية، مهاما جديدة للملاحظين تزامنا مع تفشي وباء كوفيد 9 المستجد.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أون لاين” فإن الملاحظ المتواجد على مستوى المركز يعين من خارج إقليم المركز على الاقل 50 كلم.

كما يكون على رئيس المركز تحديد له الصلاحيات والتسهيلات ليقوم بمهامه التي ترتكز على متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان كما لا يحق للملاحظ التدخل في الصلاحيات المخولة قانونا لرئيس المركز .

ويحرر الملاحظ تقريرا بعد كل فترة اختبار ” الفترة الصباحية والفترة المسائية ” يرسله إلى اللجنة الولائية للملاحظين كما يحرر الملاحظ تقريرا مفصلا يقدمه في نهاية اليوم الأخير للامتحان او في اليوم الموالي له الى اللجنة الولائية للملاحظين .

ومن مهام الملاحظ التأكد من وجود الماء الصالح للشرب للمترشحين ومراقبته صحيا ومنع دخول السيارات الى المركز منعا باتا ولا يسمح بالدخول الى المركز إلا لحاملي الأوامر بمهمة رسمية.

كما يمنع منعا باتا احضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز الإجراء وذلك سواء من طرف المترشحين والمؤطرين والاساتذة الحراس وكافة العاملين بهذه المراكز وهذا بالنسبة لكل المسخرين لتاطير المركز .

ومن مهام الملاحظ الجديدة اتباع الإجراءات الصحية خاصة ما تعلق بالتباعد وتعقيم اليدين اضافة الى مراقبة ارتداء الأقنعة لكل التلاميذ المترشحين.