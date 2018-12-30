هذه هي المواد التي تم إستيرادها هذه السنة!

قال خالد بوشلاغم المدير العام للتجارة الخارجية، أن هنالك العديد من المواد التي تم إستيرادها ولايمكن الإستغناء عنها.

مضيفا أنه من بين أكثر المواد التي تم إستيرادها هي تلك المواد الأولية التي تدخل في تركيب بعض المنتوجات.

التي تهم الإقتصاد الوطني، على غرار المواد الغذائية، الحليب، السكر، والصوجا وقيمة إستيرادهم إرتفعت لأنهم قيمة مضافة.

وينتفع منهم بكثرة خاصة الفلاحين.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بالرغم من منع الإستيراد الا اننا نجد بعض المواد موجودة في المحلات التجارية الكبرى والأسواق.

يجلبها المتعاملين الإقتصاديين عن طريق “الكابا” وبعملتهم الصعبة،مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تستطيع مراقبة كل المنتوجات.

غير أنها تعمل رفقة مصالح الجمارك، على ضبط المتعاملين الاقتصاديين نحو القوانين المعمول بها.