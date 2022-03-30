هذه هي المواقيت الجديدة للدراسة خلال شهر رمضان

كشفت وزارة التربية الوطنية، مساء أمس، عن الترتيبات المتعلقة بتوقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المعظم.

وبناءً على برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن فترة الدراسة اليومية تمتد من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا بالنسبة لولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية وتميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس، إضافة إلى ولايات إن صالح وإن ڤزام وتڤرت وجانت والمغير والمنيعة.

أما بالنسبة للولايات الأخرى، فتكون فترة الدراسة من الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف (15.30) بعد الزوال.

تقليص الفترة الصباحية والمسائية بـ 30 دقيقة بالنسبة للابتدائي

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد، فقد تقلّصت كل من الفترتين الصباحية والمسائية بنصف ساعة (30 د)، على أن تتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة.

وتمت الإشارة إلى أن الفترتين الصباحية والمسائية تفصل بينهما راحة مدتها ساعة وخمس وأربعين دقيقة.

أما المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فقد تقلصت فيها الفترتان الصباحية والمسائية بساعة واحدة، على أن تتخللهما استراحة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة، ويكون بينهما فاصل زمني من ثلاثين (30) دقيقة.

وحسب وزارة التربية الوطنية، فإن كل الأنشطة المبرمجة تقدم مع تكييف مدتها وفق الزمن المحدد.

تقليص ربع ساعة من كل حصة في الطورين المتوسط والثانوي

وفي الطورين التعليميين المتوسط والثانوي، فقد تم تخفيض الحصة التربوية ذات ساعة واحدة بخمس عشرة دقيقة، على أن يتم فصل الفترتين الصباحية والمسائية خلال راحة تدوم 15 دقيقة، وتتخللهما استراحة لمدة 5 دقائق.

وخلص بيان الوزارة، إلى الإشارة إلى أن الرجوع إلى أوقات العمل العادية سيكون بعد عيد الفطر المبارك.

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