هذه هي المُنتخبات المُرشحة لمُلاقاة الخضر في ثمن النهائي

سيتعرف المنتخب الوطني في الأيام القليلة القادمة، على إسم مُنافسه في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليا بمصر.

وسيُلاقي “مُحاربو الصحراء”، صاحب أفضل ثالث من بين المجموعات الأولى والثانية والأخيرة، بعد ضمانهم المركز الأول على حساب السنغال وكينيا.

وتُشير المُعطيات الأولية بأن “الخضر”، سيُلاقون إما “زيمبابوي”، “البنين” و”غينيا”، مع إمكانية تغير ترتيب هذه المُنتخبات في الجولة الأخيرة.

ويأمل مُحبوا “الأفناك” ألا يجد أشبال بلماضي نفسهم أمام عملاق مثل “البلاك ستارز” والذين رغم تراجعهم يبقون ذوي مُستوى عال.

ويحتل زملاء “آيو” مركز الوصافة في مجموعتهم، مع وجود إحتمال بنزولهم للصف الثالث في حالة التعثر في الجولة الأخيرة.