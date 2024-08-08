قناة النهار هذه هي النشاطات التي يمارسها الجزائريون لأبنائهم خلال الصيف بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2024 - 10:46 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 48 0 هذه هي النشاطات التي يمارسها الجزائريون لأبنائهم خلال الصيف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jA0Ee اقرأ أيضا درجة حرارة جد مرتفعة بهذه الولايات قناة النهار 05 أوت نهاركم مبروك : العدد22 قناة النهار 05 أوت تكريم التلميذ المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن قناة النهار 06 أوت المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا .." أحلم بأن أصبح مهندسا في الذكاء الإصطناعي" قناة النهار 18 جويلية ماكرون يبرر موقفه .. والرئيس تبون كان صارما ! قناة النهار 31 جويلية المماطلة في تسديد الدين.. عادة يستنكرها الجزائريون قناة النهار 05 أوت صريح جدا / هذه هي قصص الجزائريين مع التسممات الغذائية خلال فصل الصيف قناة النهار 26 جويلية صاحب أعلى معدل في البكالوريا:"أملك حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي لكنني لست مدمنا عليها" قناة النهار 19 جويلية توقيف المتورطين في قضية الحـ.رق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصويرأثناء حفلة عيد ميلاد قناة النهار 30 جويلية نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية