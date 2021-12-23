هذه هي الهواتف الأكثر إستخداما في الجزائر

نشر موقع “ستاتكونتر” قائمة عن أكثر أنواع الهواتف النقالة المستعملة في الجزائر، حيث أحتلت هواتف سامسونغ المرتبة الأولى.

وحسب بيانات الموقع، يستخدم الجزائريون هواتف سامسونغ بنسبة 33.94 بالمائة، تليها هواتف شاومي بنسبة 20.79 بالمائة.

لتأتي بعدها هواتف شركة أوبو بنسبة 16.83 بالمائة، ثم هواتف هواوي بنسبة 7.63 بالمائة، ثم كوندور بنسبة 5.64 بالمائة، وأخيرا يستخدم الجزائريون هواتف أيفون بنسبة 3.72 بالمائة.

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هواتف سامسونج لعام 2022

تتميز شركة سامسونغ لصناعة الهواتف المحمولة بأنها كل عام تقدم لنا كل ما هو جديد من مميزات توفرها في هواتفها الذكية.

هذا بالإضافة إلى الأسعار التي تعرضها لهواتفها تكون مناسبة لكثير من الناس وفي متناول الايدي.

كما يترقب المستثمرون أسعار أسهم سامسونغ لما تحققه من نجاح مستمر.

وفيما يلي أفضل الاصدارات لشركة سامسونغ خلال عام 2022:

هاتف Samsung galaxy s21 ultra

وتم إصدار هذا الهاتف لأول مرة في عام 2021، ويبلغ وزن الهاتف 227غرام.

هاتف Samsung galaxy s21 plus

تم إصدار هذا الهاتف في جانفي عام 2021، وبلغ وزن الهاتف 169 غرام، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

كما أنه ومن المقرر أن توفر شركة سامسونغ هذا الإصدار في عام 2022.

ويرجع السبب في ذلك في إقبال الكثير على شرائه، لانه يتميز بإمكانيات عالية.

هاتف Samsung Galaxy note 20 ultra

كما تم إصدار هذا الهاتف لأول مرة في عام 2020 ، وهو من الهواتف التي سوف توفرها سامسونغ في عام 2022 في الاسواق.

هاتف Samsung galaxy s20/s20plus

وتم إصدار هذا الهاتف لأول مرة في مارس لعام 2020. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 .

كما يعتبر هذا الهاتف واحدمن افضل الهواتف التي ستطرحها سامسونج في عام 2022 .

هاتف Samsung galaxy s20 fan Edition

وهذا الهاتف هو احد إصدارات شركة سامسونغ في عام 2020 في شهر سبتمبر. ومن المقرر أنه سيتم طرحه في عام 2022 من قبل الشركة.

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