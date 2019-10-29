هذه هي الوثائق التي تتطلب تصريح بالضياع لدى مصالح الشرطة

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية برقية رسمية تحدد فيها الوثائق المسموح التصريح بضياعها على مستوى مصالح الشرطة.

وجاء في البرقية التي تحوز عليها “النهار أونلاين”، أنه تم إضافة أربعة وثائق إلى قائمة الوثائق المعنية بالتصريح بالضياع لدى مصالح الأمن.

ويتعلق الأمر بالبطاقة الرمادية المشطبة، بطاقة المراقبة، وصل السير المؤقت أو البطاقة الصفراء، وشهادة التأهيل.

وأضافت الوزارة أن هذه الوثائق أعدت إستنادا إلى نص قانوني او تنظيمي يستلزم التصريح بضياعها أمام مصالح الأمن المختصة.

و ذلك استنادا لاهميتها وخطورة استعمالها الاحتيالي وغير المشروع من طرف الغير في حالة سرقتها أو ضياعها.

وأمرت الوزارة بإعفاء المواطنين من تقديم تصريح بالضياع معد لدى مصالح الأمن ضمن ملفات تجديد احدى الوثائق الصادرة عنها.

وغير المذكورة ضمن القائمة وتعويضها بتصريح شرفي يعده المعنى أمام المصلحة المعنية بالتجديد.

كما لا تعد معنية بالتصريح الشرفي كل من البطاقة الرمادية وبطاقة المراقبة و وصل السير المؤقت و شهادة التأهيل، حيث تقرر ادراج هذه الوثائق ضمن القائمة المرفقة بالارسال، وخصوعها لمبدأ التصريح بالضياع لدى مصالح الأمن.