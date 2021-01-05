هذه هي الوثائق المطلوبة لدخول الجزائريين إلى تونس برا

أعلنت سفارة تونس بالجزائر، عن الوثائق المطلوبة للجزائريين المعنيين بعملية التحول إلى تونس يومي 6 و7 جانفي الجاري.

وحسب بيان للسفارة، يجب على المعنيين بعملية التحول إلى تونس عبر المعبر الحدودي العيون ببوش، ضرورة الاستظهار وجوبا بشهادة السلامة الصحية PCR سلبي.

بالإضافة إلى بطاقة الإقامة التونسية بالنسبة للمقيميين، والملف الصحي بالنسبة للمرضى.

وبطاقة التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة، وبطاقة الهوية بالنسبة للجزائريين والجزائريات المتزوجين بتونسيين وتونسيات.

وكذا تقديم السجل التجاري التونسي، بالنسبة لأصحاب الأعمال، يضيف البيان.