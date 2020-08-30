هذه هي الوثيقة التي تثبت “الغش” في “الباك” 

ألزمت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، الأساتذة الحراس بالتوقيع على وثيقة تتضمن كافة المعلومات في حال حاول تلميذ الغش في امتحان البكالوريا أو تم الامساك به متلبسا.

وتتضمن الوثيقة التي تحوز “النهار أون لاين” نسخة منها على معلومات خاصة بالمرشح ومعلومات خاصة عن حالة الغش.

كما تتضمن الوثيقة أيضا أسماء الحراس والشهود وإثبات حالة الغش من خلال تقريرين الأول يعود للحراس والثاني يعود لرئيس المركز مع اظهار الإجراءات المتخذة.

وكانت وزارة التربية الوطني، قد حذرت من أي محاولة للغش في الإمتحان الرسمي حيث تترتب عليها عقوبات صارمة على كل محاولة تصل إلى الإقصاء من الامتحان لمدة 10 سنوات كاملة .

من جهة أخرى ستتخذ وزارة التربية الوطنية، إجراءات أمنية صارمة ومشددة، للحفاظ على مصداقية امتحان شهادة البكالوريا.

ومن خلال استحداث تقنيات جديدة ومتطورة وتكليف أكفاء بعملية حماية ومراقبة الأسئلة منذ إعدادها إلى غاية وصولها إلى مراكز الإجراء لتفادي فضيحة أخرى في امتحان البكالوريا،

ولتفادي أي مشاكل خلال “الباك” العمل على تأمين نقل المواضيع، و الحرص على أن لا يتم الإبقاء عليها بالمراكز، أي أن نقل المواضيع يجب أن يكون وفقا لفترة زمنية محددة تحدد مسبقا من خلال دراسة المسافة