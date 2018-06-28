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هذه هي الوسائل التي سخرتها الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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هذه هي الوسائل التي سخرتها الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات بسيدي بلعباس
بقلم أمينة ج

ستنصب مصالح الحماية المدنية الأحد القادم، بولاية سيدي بلعاس وسائل مادية وبشرية هائلة لمكافحة حرائق الغابات بكل من ولايتي نعامة وسيدي بلعباس.

وتمثلت الوسائل البشرية والمادية لهذا الرتل فيا يلي:
48 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب من بينهم ضابطان وطبيب الحماية المدنية .
أما بخصوص الوسائل المادية فقد تم تسخير:
10 شاحنـــــات إطفــــاء بمختلف أنواعها وهي: 7 شاحنات خزان الحرائق الخفيفة .
شاحنتان، خزان الحريق بسعة 12000 لتر، شاحنة خزان الحريق المتوسطة بسعة 4000 لتر .
بالإضافة إلى سيارة إسعاف طبية، سيارة الإتصال، حافلة لنقل الأعوان، شاحنة لنقل العتاد.


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