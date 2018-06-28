هذه هي الوسائل التي سخرتها الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات بسيدي بلعباس

ستنصب مصالح الحماية المدنية الأحد القادم، بولاية سيدي بلعاس وسائل مادية وبشرية هائلة لمكافحة حرائق الغابات بكل من ولايتي نعامة وسيدي بلعباس.

وتمثلت الوسائل البشرية والمادية لهذا الرتل فيا يلي:

48 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب من بينهم ضابطان وطبيب الحماية المدنية .

أما بخصوص الوسائل المادية فقد تم تسخير:

10 شاحنـــــات إطفــــاء بمختلف أنواعها وهي: 7 شاحنات خزان الحرائق الخفيفة .

شاحنتان، خزان الحريق بسعة 12000 لتر، شاحنة خزان الحريق المتوسطة بسعة 4000 لتر .

بالإضافة إلى سيارة إسعاف طبية، سيارة الإتصال، حافلة لنقل الأعوان، شاحنة لنقل العتاد.