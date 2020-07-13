هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد الإصابات بالفيروس في 24 ساعة

الوطني
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هذه هي الولايات التي سجلت أكبر عدد الإصابات بالفيروس في 24 ساعة
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1004حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 276 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 14019 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية باتنة تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها بسكرة متبوعة العاصمة ثم البليدة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 19 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

باتنة +60

الجزائر +38

غرداية +30

البليدة +27

بجاية +25

تيبازة +24

بسكرة +24

سطيف +20


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