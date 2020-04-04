هذه هي الولايات التي فيها إصابات بفيروس كورونا بالجزائر

مس فيروس كورونا بالجزاىر 43 ولاية، حيث توزعت 1251 حالة التي أكدتها وزارة الصحة في آخر بيان لها اليوم السبت على 43 ولاية.
هذه الولايات على الشكل التالي..
ولاية البليدة : تسجيل 447 حالة إصابة بفيروس كورونا
الجزائر العاصمة : تسجيل 207 حالة إصابة بفيروس كورونا
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بولاية ميلة
بجاية : تسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا
سطيف : تسجيل 47 حالة إصابة بفيروس كورونا
تيزي وزو : تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا
تيبازة : تسجيل 34 حالة إصابة بفيروس كورونا
تلمسان : تسجيل 32 حالة إصابة بفيروس كورونا
عين الدفلى : تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا
برج بوعريريج : تسجيل 25 حالة إصابة بفيروس كورونا
المدية : تسجيل 25 حالة إصابة بفيروس كورونا
مستغانم : تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا
سكيكدة : تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا
جيجل : تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا
قسنطينة : تسجيل 17حالة إصابة بفيروس كورونا
بومرداس : تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا
الوادي : تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا
الشلف : تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا
التعليقات (0)