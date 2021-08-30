هذه هي الولايات التي لا تمسها اجراءات الحجر المنزلي الجزئي

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، عن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، لمدة 15 يوميا، ويشمل 40 ولاية، في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

واضاف البيان هذه الإجراءات لا تخص الولايات التالية:

الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.