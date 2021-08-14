هذه هي الولايات المعنية بالحجر المنزلي الجزئي

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، لمدة 15 يوميا، ويشمل 40 ولاية، في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الأولى، يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الـموالي، على 40 ولاية.

وتتمثل الولايات المعنية بالحجر المنزلي الجزئي، فيما يلي: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالـمة، وقسنطينة، ومستغانم، والـمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، غليزان، وأولاد جلال.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا يخص الولايات الثماني عشرة الآتية: الشلف، وتمنراست، وتيارت، والجلفة، والـمدية، وإليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلى، وتميميون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتقرت، وجانت، الـمغير والـمنيعة.

وأضاف البيان، إن الحجر المنزلي الجزئي، لا يخص الـمناطق الـمتضررة من حرائق الغابات، ولا يشمل كذلك الـمواطنين الـمسخّرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.

وحسب ذات البيان، فإنه يمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرًا للعدوى.