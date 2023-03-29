هذه هي تحضيرات الجزائر لاحتضان الألعاب العربية 2023

تناول اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ملف الألعاب العربية 2023، والتحضيرات الجارية لها.

وكشف بيان مجلس الحكومة، في هذا الخصوص، عن تقديم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، عرض حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، من 5 إلى 15 جويلية 2023″.

كما أوضح مجلس الحكومة بأن احتضان هذه التظاهرة العربية، يأتي بعد نجاح الجزائر في تنظيم عدة تظاهرات سابقة، على غرار القمة العربية، ألعاب البحر المتوسط، كأس أمم إفريقيا للمحليين، والهدف ترسيخ وحدة الشباب العربي، ومبادئ الحركة الاولمبية العربية،

وينتظر مشاركة أزيد من 3500 رياضي يمثلون 22 دولة عربية، في هذه الدورة، يتنافسون في 21 تخصص رياضي، على مستوى سبعة ولايات وهي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.

ولانجاح هذا الحدث الرياضي العربي، تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية، ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصّة وأنّ موعد هذه الألعاب يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، التي انطلقت منذ 5 جويلية 2022.

يذكر أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اجتماع دورته الـ46 يوم 18 مارس 2023، بمدينة جدة السعودية، وافق بالإجماع على استضافة الجزائر لدورة الألعاب العربية لسنة 2023.