هذه هي تخصصات البكالوريا المهنية

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هذه هي تخصصات البكالوريا المهنية
بقلم فارس شايب

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، اليوم الثلاثاء، رسميا، وبإسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنطلاق البكالوريا المهنية، بداية سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزيرة، من سطيف، أن المؤسسات المهنية، جاهزة لاستقبال الناجحين في شهادة التعليم الأساسي، والذين سيختارون بين التعليم الثانوي الكلاسيكي، أومعاهد التعليم المهني التي تسمح لهم باجتياز البكالوريا المهنية.

وأوضحت الوزيرة، أن البكالوريا المهنية، ستظم ولايات معينة، ويبلغ عدد المعاهد المتفورة حاليا، 17 معهدا،  مستعد لاستقبال التلاميذ المهنيين، وذلك في انتظار اتمام انجاز 31 معهد آخر.

وفيما يخص التخصصات المتوفرة في البكالوريا المهنية، ستضم التكوين في السمعي البصري، وكذا السينما الفوتوغرافية، في انتظار باقي التخصصات.


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