هذه هي تدخلات الحماية المدنية بسبب تساقط الأمطار

تدخلت وحدات الحماية المدنية إثر تساقط للأمطار ، عبر كل من ولايات أدرار، بشار ولاية وهران من أجل القيام بعدة عمليات إمتصاص مياه الأمطار المتسربة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل بعض الإنهيارات الجزئية لجدران الخارجية وسقوط بعض أعمدة الكهرباء دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

فبولاية أدرار، فقد تم القيام بـ 07 عمليات إمتصاص مياه الأمطار التي تسربت للسكنات.

وبببلدية تيميمون، فقد تم القيام بـ 05 عمليات إمتصاص مياه الأمطار التي تسربت للسكنات.

كما تم تسجيل إنهيار جدران مبنية بالطوب ل 04 منازل دون تسجيل خسائر بشرية.

وسجلت ذات المصالح سقوط بعض الأعمدة الكهربائية بكل من بلديات اوقروت، تنركوك، رقان و تسابيت دون تسجيل خسائر بشرية.

أما بولاية بشار، فأضاف البيان أنه ببلدية الواتة القيام ب 04 عمليات إمتصاص مياه الأمطار المتسربة عبر مختلف الأماكن.

وأضاف البيان، أنه بولاية وهران تم القيام ببعض عمليات تسرب مياه الامطار عبر بلديات بونيف، سيد الشحمي، بئر الجبر وبلدية السانيا، دون تسجيل خسائر بشرية.