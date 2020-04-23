هذه هي تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة، 2800 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن التدخلات جاءت إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين وشملت هذه التدخلات مختلف أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان، أنه تم القيام بـ 496 عملية تحسيسية خلال 24 ساعة تخص انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى القيام بـ 314 عملية تعقيم عامة عبر 39 ولاية.

كما قامت ذات الوحدات ، بعملية تبرع بالدم عبر 09 ولايات سعيدة،تيسمسيلت، ورقلة، مسيلة، باتنة، جلفة، سوق أهراس، الأغواط و الطارف، مست 827 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على إثر 90 حادث مرور أدت إلى وفاة شخص وإصابة 111 أخرين تم إسعافهم في عين المكان.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من جهاز المدفئة و سخان الماء ، داخل مساكنهم بكل من ولاية سيدي بلعباس، المدية، والجلفة.