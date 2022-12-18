هذه هي تشكيلة منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر

كشف كل من الناخب الفرنسي ديدي ديشان، ونظيره الأرجنتيني ليونيل ساكالوني، تشكيلتهما الأساسية لنهائي كأس العالم قطر 2022.

وتصدر النجم ليونيل ميسي، التشكيلة الأساسية التي اختارها ساكالوني، والتي سيبدأ بها مواجهة منتخب فرنسا.

كما كشف ديدي ديشان من جهته، الأسماء التي سيعول عليها في بداية هذا النهائي، بتشكيلة يقودها النجم كيليان مبابي.

وجاء التشكيلة الأساسية الكاملة لكل من منتخب الأرجنتين، وفرنسا على النحو التالي: