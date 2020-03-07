هذه هي تعليمات خالدي للمدراء الولائيين للشباب والرياضة

إجتمع صبيحة اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بالمُدراء الولائيين للشباب والرياضة، بمقر الوزارة.

ووجه خالدي مجموعة من التعليمات للمُدراء، وعلى رأسها :

اعادة النظر في الاعانات المخصصة للرابطات والجمعيات وفق عقد نجاعة مرتبط بمدى تحقيق الاهداف المسطرة ( من يعمل يحصل على دعم مالي افضل).

– العدالة بين البلديات واعطاء الأولوية لبلديات الظل ( المهمشة).

– تشجيع الإشهار لالعاب البحر المتوسط وهران 2021 عبر ولاياتكم.

– البحث عن تنويع مصادر التمويل للجمعيات.

– وضع خلية إتصال للترويج لنشاطات المديرية وربط اتصال دائم مع شباب الولاية.