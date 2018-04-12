هذه هي تفاصيل الإعتداء بالسلاح الأبيض على لاعب المنتخب الوطني

الرياضة
  • -
  • 0
هذه هي تفاصيل الإعتداء بالسلاح الأبيض على لاعب المنتخب الوطني صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تعرض لاعب نادي بارادو زكرياء نعيجي لإعتداء بالسلاح الأبيض سهرة الثلاثاء عقب لقاء برشلونة ضد روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد مصدر موثوق لموقع النهار أونلاين أن سبب الشجار يعود لمغادرة نعيجي مقر إقامته بحيدرة غاضبا بعد خسارة البلوغرانا ضد الفريق الإيطالي.

وأضاف نفس المصدر أن نعيجي تعرض للإستفزاز من قبل بعض شبان الحي ماجعله يدخل معهم في ملاسنات أدت إلى تعرضه لإعتداء بالسلاح الأبيض.

هذا وسيُجري غدا الجمعة مُهاجم بارادو عملية جراحية على مستوى المنطقة التي تعرض فيها للإعتداء في حين ألقت مصالح أمن العاصمة القبض على الفاعلين.

وكان نعيجي قد شارك في عديد التربصات الخاصة بالمنتخب الوطني المحلي وكذا المنتخب الأولمبي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital