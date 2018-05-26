هذه هي تفاصيل الإعتداء على مصلحة توليد بقسنطينة

قام زوج امرأة حامل بتخريب مدخل مصلحة الولادة بمستشفى البير في حي بوذراع صالح بقسنطينة.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة لما رافق المعني زوجته للوضع لكن بعد فحصها تبين أن الجنين كبير الحجم.

والأمر يتطلب نقلها إلى المستشفى الجامعي أو المؤسسة المختصة للأمومة في حي سيدي مبروك.

وهو الأمر الذي رفضه الزوج وطالب بتوليد زوجته في مستشفى البير وأمام رفض الطاقم المجازفة بحالتها.

ثارت ثائرته وهشم الباب الزجاجي لمدخل المصلحة.

من جهته صرّح مدير المستشفى، أنه اتخذ الإجراءات اللازمة وتمّ إخطار مصالح الأمن الحضري التاسع للتحقيق في الحادثة.