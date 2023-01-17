هذه هي تفاصيل الحركة وسط مديري التربية بالولايات

أجرى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، حركة واسعة على مستوى مديريات التربية، شملت إقالات وتحويلات وتعيينات.

وفي هذا الإطار، عملت “النهار أونلاين” أنه تقرر تحويل مدير التربية بولاية غرداية عمار طيباني إلى نفس المنصب بولاية المسيلة، فيما تم تعيين مفتش التربية قريشي عبد الباسط مديرا للتربية بولاية البيض.

كما قام الوزير بتعيين غالي خثير مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي التربية الوطنية بمعسكر، في منصب مدير التربية بولاية غرداية.

وبموجب نفس الحركة، تم إنهاء مهام مدير التربية لولاية أولاد جلال، وواستخلافه بمختار العوامر قادما من مديرية التربية بالوادي التي كان يشغل بها رئيسا لمصلحة الموظفين.

كما جرى إنهاء مهام مدير التربية لولاية باتنة، الذي جرى استخلافه بمدير التربية بسطيف عثمان حمنة.

وتم تحويل مدير التربية لولاية الوادي لخضر بركاتي إلى نفس المنصب بولاية قسنطينة، بالإضافة إلى تحويل مدير التربية لولاية قسنطينة إلى البليدة، ومدير التربية بأم البواقي نحو سطيف.

من جهة أخرى عين وزير التربية مدير ثانوية ابن الهيثم بالعاصمة زنودة عبد الباسط، ليشغل منصب مدير التربية بولاية الوادي.